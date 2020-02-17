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Факти / Світ / Росія

У Підмосков’ї чоловік застрелив дружину, а потім скоїв суїцид

У Наро-Фомінському районі Московської області чоловік застрелив дружину і наклав на себе руки.

– 16 лютого в правоохоронні органи надійшла інформація про те, що в кімнаті гуртожитку в селищі Селятин виявлені тіла подружжя з вогнепальними пораненнями, – повідомила представник обласного главку Слідчого комітету Ольга Врадій.

Вона зазначила, що за попередніми даними, між подружжям стався конфлікт на ґрунті шлюборозлучного процесу.

– У результаті чоловік в присутності сина 2009 року народження справив з обрізу мисливської рушниці постріл в голову дружині, після чого скоїв суїцид. Сім’я є багатодітною, інші діти в момент злочину перебували у родичів, – сказала Врадій.

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За її словами, на місці події працює слідчий, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Раніше у Росії чоловік застрелив двох людей і наклав на себе руки.

Джерело: Интерфакс

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