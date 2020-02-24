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Катастрофа МН17: у слідства є свідок запуску ракети

У справі про катастрофу Boeing MH17 є свідок, який може підтвердити запуск ракети в малайзійський авіалайнер.

Про це повідомив глава міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке, додавши, що не уточнюватиме, чи є у слідства більше одного очевидця.

Він упевнений, що ракету запускали з використанням російської системи Бук.

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За його словами, Росія не допомагала з проведенням розслідування катастрофи протягом останніх п’яти років.

– Вони повинні були дати нам всю інформацію і всі докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні. Вони повинні були сказати нам на другий день після того, як це сталося, що зробили помилку, – сказав Вестербеке.

Нагадаємо, перше судове засідання у справі про катастрофу MH17 заплановане на 9 березня 2020 року.

Прокуратура Нідерландів вже оголосила офіційні звинувачення чотирьом фігурантам справи, серед яких Ігор Гіркін, відомий на прізвисько Стрєлков.

Джерело: CBS News

Фото: Getty Images

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