Поліція Австралії підтвердила справжність “злитих” документів у справі MH17

Деякі документи у справі MH17, які були поширені журналістом і автором документального фільму про авіакатастрофу Максом Ван дер Верффом, є справжніми.

– Деякі з поширених нещодавно без дозволу документів є документами федеральної поліції Австралії, підготовленими в рамках проведеного Спільною слідчою групою розслідування, – йдеться в повідомленні.

Всього було оприлюднено чотири документи, два з них відносяться до австралійської поліції.

В опублікованих документах йдеться, що служба військової розвідки Нідерландів не виявила жодного зенітного ракетного комплексу Бук, який би міг збити рейс МН17 в 2014 році.

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Також в документі зазначено, що недалеко від Ростова-на-Дону були виявлені дві системи С-300ПМ2 Фаворит ЗС РФ. Це єдиний ідентифікований комплекс, який має достатній діапазон, щоб збити літак.

Нагадаємо, 3 лютого прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу MH17. Робота групи адвокатів здійснюватиметься відповідно до всіх норм міжнародного права.