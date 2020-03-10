Біля Кремля протестують проти обнулення президентських термінів Путіна

У Москві біля пам’ятника князю Володимиру на Боровицькій площі близько 100 людей протестують проти можливого обнулення президентських термінів для чинного президента Володимира Путіна.

Учасники за чергою стають перед пам’ятником, тримаючи в руках плакат із написом “НІ”.

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За пікетом стежать співробітники поліції, які переписують паспортні дані учасників.

Нагадаємо, Держдума ухвалила поправку про обнулення термінів Путіна. Сам президент заявив, що це буде допустимо, якщо зняття обмежень підтримає Конституційний суд.