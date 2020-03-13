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Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 13 березня інфіковано більше 128 тис. людей.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу, померли 4 700 пацієнти. Із лікарень виписали 68 324 особи.

Загалом в Італії – другій за смертністю країні від коронавірусу – виявили 12 462 хворих, 827 осіб померли. З 10 березня у країні скрізь карантин.

Читайте: Скільки масок необхідно в місяць для боротьби з коронавірусом – підрахунки ВООЗ

В Україні 3 березня зафіксували перший і поки що єдиний випадок інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу, 12 березня в Україні запроваджено карантин.

Фото: Getty Images

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