Президент Росії Володимир Путін ще не вирішив, чи поїде на саміт G20, який відбудеться у грудні 2026 року в Маямі. Однак він заявив, що Росія направить на форум делегацію високого рівня.

Про це він заявив 19 листопада після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Китаї, пишуть російські ЗМІ.

Путін зробив заяву про участь РФ у саміті G20

– Я вдячний Дональду за запрошення на G20. Він повторив його сьогодні. Але мені потрібно подумати про те, що відбувається в країні. Я не можу дуже часто їздити за кордон. Це не завжди зручно й комфортно для мене, – сказав російський диктатор.

Він наголосив, що відновленню співпраці з європейськими державами на міжнародних майданчиках, зокрема в межах G20, має передувати налагодження з ними “нормального діалогу”.

Зараз дивляться

– Я подумаю, подивлюся. У нас поки рішення не ухвалене, – сказав Путін.

За його словами, російська делегація в будь-якому разі візьме участь у саміті та буде представлена на високому рівні.

Міжнародний форум запланований на 14-15 грудня 2026 року в Маямі, США.

Нагадаємо, у квітні в МЗС РФ повідомили, що отримали запрошення на саміт G20 у Маямі. Там зазначили, що обставини ще можуть змінитися, тому остаточне рішення щодо участі ухвалюватимуть ближче до дати проведення заходу.

Володимир Зеленський назвав саміт G20 потенційним майданчиком для тристоронніх переговорів України, США та Росії, які можуть принести реальний результат.

Він підтвердив готовність приїхати до Маямі на саміт і зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той вирішить узяти участь у форумі.

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