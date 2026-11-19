19 листопада на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені світові лідери взяли участь у традиційному груповому фотографуванні.

Президент РФ Володимир Путін опинився в першому ряду поруч із головою КНР Сі Цзіньпіном. По інший бік від китайського лідера стояв президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє The New York Times.

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Спільне фото з Путіним на саміті АТЕС: реакція Канади та Австралії

За даними ЗМІ, це перше таке групове фото за участю Путіна після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Поява російського президента серед лідерів держав, які засуджують війну проти України, викликала критику.

Прем’єр-міністри Австралії Ентоні Албанізі пояснив, чому погодився на спільне фото з Путіним під час саміту АТЕС у Китаї.

— Китай приймає нас тут. Я поважаю це. Але ми також чітко висловимо свою позицію щодо України, — заявив він.

Водночас Союз українських організацій Австралії закликав прем’єра відмовитися від спільного фото. Представники організації вважають, що такі знімки можуть сприяти нормалізації присутності Путіна на міжнародній арені.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також заявив, що погодився на фотографування з поваги до країни-господаря.

— Коротка відповідь щодо протоколу участі у фотосесії: так, я візьму участь у фотосесії з поваги до господаря, — сказав Карні.

Він наголосив, що позиція Канади щодо російської агресії залишається незмінною та відображена в політиці держави.

Чому спільне фото з Путіним викликало дискусію

Як зазначає The New York Times, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін уникав більшості міжнародних самітів і не брав участі у традиційних групових фотографуваннях світових лідерів.

Напередодні зустрічі АТЕС обговорювали можливість бойкоту спільного фото окремими учасниками.

Зокрема, під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті минулого місяця деякі дипломати відмовилися фотографуватися разом із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. У результаті спільне фотографування скасували.

Однак на саміті АТЕС лідери позували разом із Путіним двічі — під час вечірнього банкету 18 листопада та офіційного фотографування 19 листопада.

Нагадаємо, що 19 листопада у китайському Шеньчжені розпочалася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Під час переговорів лідери заявили про намір обговорити завершення війни Росії проти України.

Трамп також наголосив на важливості обговорення нерозповсюдження та незастосування ядерної зброї.

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