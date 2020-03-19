На Закарпатті затримали “водолаза”, який переправляв до Румунії маски

Біля українсько-румунського кордону, який пролягає під річкою Тиса, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі, що виходив з води.

Чоловік спробував втекти, але прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали і затримали його.

При собі у нього не було документів, але він сказав, що є громадянином України. За його словами, він переправляв до Румунії медичні маски.

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Затриманий доставлений в прикордонний підрозділ. Матеріали справи направлені в суд. 29-чоловікові дали 10 діб арешту.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 13 березня в аеропорту Бориспіль заарештували 1,5 тонни медичних масок, які збиралися відправити в ОАЕ і Рим.

11 березня Кабмін обмежив експорт медичних масок і лабораторних костюмів до 1 червня 2020 року. Це викликано виключно заходами безпеки та запобігання поширенню коронавірусу на території України.