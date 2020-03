Ford, General Motors та Tesla вироблятимуть апарати штучної вентиляції легень

Компанії-автовиробники Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc отримали дозвіл на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Про це оголосив президент США Дональд Трамп.

– Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, ШВИДКО! Давайте, керівництво автоіндустрії, подивимось, які ви класні?

Експерти охорони здоров’я попереджають, що брак медичних препаратів не дозволяє лікарям повною мірою лікувати людей від коронавірусу.

Уряди штатів США просять більше поставок медичного обладнання – від масок до вентиляторів.

До слова, в США вже зафіксовано 35 206 випадків Covid-19. З них від хвороби померла 471 людина.

