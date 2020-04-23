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Факти / Світ

До якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи

Країни Європи другий місяць закриті на карантин – Італія оголосила його ще на початку березня, а найдовше трималась Чорногорія.

Дати, які оголосили уряди різних країн є приблизними – карантинні обмеження уже кілька разів продовжували.

Факти ICTV зібрали дані, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи станом на 23 квітня.

Читайте: Коли закінчиться карантин в Україні

До якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи:

  • Австрія – дата невідома. З 1 травня послаблення, масові заходи під забороною до 31 серпня;
  • Албанія – 27 квітня;
  • Андорра – 2 травня;
  • Бельгія – 3 травня;
  • Болгарія – карантин до 3 травня;
  • Білорусь – карантин не введений;
  • Боснія і Герцоговина – дата закінчення карантину не визначена;
  • Велика Британія – 7 травня;
  • Греція – 4 травня;
  • Данія – 10 травня. З 20 квітня введені послаблення – відкриваються школи і дитсадки;
  • Естонія – 15 травня;
  • Ірландія – 5 травня. В країні заборонені масові заходи заходи до кінця року;
  • Ісландія – 4 травня.
  • Іспанія – 9 травня. У країні поступово вводитимуть послаблення;
  • Італія – 3 травня. Влада заявляє про можливе продовження карантину;
  • Латвія – 12 травня;
  • Литва – 11 травня;
  • Ліхтенштейн – 10 травня;
  • Люксембург – 10 травня;
  • Македонія – 11 травня;
  • Мальта – 4 травня;
  • Молдова – 15 травня. У країні введено послаблення;
  • Монако – 3 травня. У країні поступово вводяться послаблення;
  • Нідерланди – 11 травня. У країні вводяться послаблення з цієї дати. Карантин не закінчується;
  • Німеччина – 3 травня;
  • Норвегія – 15 червня.  У країні з 27 квітня будуть ведені послаблення;
  • Польща – 11 травня. У країні починають пом’якшувати обмеження – відкривають ліси та парки;
  • Португалія – 2 травня;
  • Румунія – 15 травня;
  • Сан-Марино – 11 травня;
  • Сербія – 11 травня. З того дня розпочнуться заняття в школах, можна буде відвідувати тренажерні зали та фітнес-центри;
  • Словаччина – 3 травня. Кінцевої дати закінчення карантину немає;
  • Словенія – 4 травня. З 20 квітня у країні ввели послаблення;
  • Угорщина – продовжений на невизначений термін;
  • Фінляндія 13 травня. У країні дозволені прогулянки парками;
  • Франція – 11 травня. В цей день будуть ведені послаблення;
  • Хорватія – 4 травня. Карантин можуть продовжити;
  • Чехія – 8 червня. В Країні п’ять етапів виходу з карантину.
  • Чорногорія – 4 травня. З 20 квітня у країні ввели послаблення;
  • Швейцарія – 27 квітня. З цієї дати стартує поступове послаблення карантинних обмежень;
  • Швеція – немає суворого карантину. У країні лише заборонили проведення заходів за участі понад 50 осіб і відвідування будинків для літніх людей.

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.

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