Країни Європи другий місяць закриті на карантин – Італія оголосила його ще на початку березня, а найдовше трималась Чорногорія.

Дати, які оголосили уряди різних країн є приблизними – карантинні обмеження уже кілька разів продовжували.

Факти ICTV зібрали дані, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи станом на 23 квітня.

Читайте: Коли закінчиться карантин в Україні



До якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи:

Австрія – дата невідома. З 1 травня послаблення, масові заходи під забороною до 31 серпня;

Албанія – 27 квітня;

Андорра – 2 травня;

Бельгія – 3 травня;

Болгарія – карантин до 3 травня;

Білорусь – карантин не введений;

Боснія і Герцоговина – дата закінчення карантину не визначена;

Велика Британія – 7 травня;

Греція – 4 травня;

Данія – 10 травня. З 20 квітня введені послаблення – відкриваються школи і дитсадки;

Естонія – 15 травня;

Ірландія – 5 травня. В країні заборонені масові заходи заходи до кінця року;

Ісландія – 4 травня.

Іспанія – 9 травня. У країні поступово вводитимуть послаблення;

Італія – 3 травня. Влада заявляє про можливе продовження карантину;

Латвія – 12 травня;

Литва – 11 травня;

Ліхтенштейн – 10 травня;

Люксембург – 10 травня;

Македонія – 11 травня;

Мальта – 4 травня;

Молдова – 15 травня. У країні введено послаблення;

Монако – 3 травня. У країні поступово вводяться послаблення;

Нідерланди – 11 травня. У країні вводяться послаблення з цієї дати. Карантин не закінчується;

Німеччина – 3 травня;

Норвегія – 15 червня. У країні з 27 квітня будуть ведені послаблення;

Польща – 11 травня. У країні починають пом’якшувати обмеження – відкривають ліси та парки;

Португалія – 2 травня;

Румунія – 15 травня;

Сан-Марино – 11 травня;

Сербія – 11 травня. З того дня розпочнуться заняття в школах, можна буде відвідувати тренажерні зали та фітнес-центри;

Словаччина – 3 травня. Кінцевої дати закінчення карантину немає;

Словенія – 4 травня. З 20 квітня у країні ввели послаблення;

Угорщина – продовжений на невизначений термін;

Фінляндія 13 травня. У країні дозволені прогулянки парками;

Франція – 11 травня. В цей день будуть ведені послаблення;

Хорватія – 4 травня. Карантин можуть продовжити;

Чехія – 8 червня. В Країні п’ять етапів виходу з карантину.

Чорногорія – 4 травня. З 20 квітня у країні ввели послаблення;

Швейцарія – 27 квітня. З цієї дати стартує поступове послаблення карантинних обмежень;

Швеція – немає суворого карантину. У країні лише заборонили проведення заходів за участі понад 50 осіб і відвідування будинків для літніх людей.

Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.