Країни Європи другий місяць закриті на карантин – Італія оголосила його ще на початку березня, а найдовше трималась Чорногорія.
Дати, які оголосили уряди різних країн є приблизними – карантинні обмеження уже кілька разів продовжували.
Факти ICTV зібрали дані, до якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи станом на 23 квітня.
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До якого числа триватиме карантин у різних країнах Європи:
- Австрія – дата невідома. З 1 травня послаблення, масові заходи під забороною до 31 серпня;
- Албанія – 27 квітня;
- Андорра – 2 травня;
- Бельгія – 3 травня;
- Болгарія – карантин до 3 травня;
- Білорусь – карантин не введений;
- Боснія і Герцоговина – дата закінчення карантину не визначена;
- Велика Британія – 7 травня;
- Греція – 4 травня;
- Данія – 10 травня. З 20 квітня введені послаблення – відкриваються школи і дитсадки;
- Естонія – 15 травня;
- Ірландія – 5 травня. В країні заборонені масові заходи заходи до кінця року;
- Ісландія – 4 травня.
- Іспанія – 9 травня. У країні поступово вводитимуть послаблення;
- Італія – 3 травня. Влада заявляє про можливе продовження карантину;
- Латвія – 12 травня;
- Литва – 11 травня;
- Ліхтенштейн – 10 травня;
- Люксембург – 10 травня;
- Македонія – 11 травня;
- Мальта – 4 травня;
- Молдова – 15 травня. У країні введено послаблення;
- Монако – 3 травня. У країні поступово вводяться послаблення;
- Нідерланди – 11 травня. У країні вводяться послаблення з цієї дати. Карантин не закінчується;
- Німеччина – 3 травня;
- Норвегія – 15 червня. У країні з 27 квітня будуть ведені послаблення;
- Польща – 11 травня. У країні починають пом’якшувати обмеження – відкривають ліси та парки;
- Португалія – 2 травня;
- Румунія – 15 травня;
- Сан-Марино – 11 травня;
- Сербія – 11 травня. З того дня розпочнуться заняття в школах, можна буде відвідувати тренажерні зали та фітнес-центри;
- Словаччина – 3 травня. Кінцевої дати закінчення карантину немає;
- Словенія – 4 травня. З 20 квітня у країні ввели послаблення;
- Угорщина – продовжений на невизначений термін;
- Фінляндія 13 травня. У країні дозволені прогулянки парками;
- Франція – 11 травня. В цей день будуть ведені послаблення;
- Хорватія – 4 травня. Карантин можуть продовжити;
- Чехія – 8 червня. В Країні п’ять етапів виходу з карантину.
- Чорногорія – 4 травня. З 20 квітня у країні ввели послаблення;
- Швейцарія – 27 квітня. З цієї дати стартує поступове послаблення карантинних обмежень;
- Швеція – немає суворого карантину. У країні лише заборонили проведення заходів за участі понад 50 осіб і відвідування будинків для літніх людей.
Нагадаємо, карантин в Україні вирішили продовжити до 11 травня 2020 року.
Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.