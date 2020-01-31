Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і назвав підозрюваного

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що його отруїли ртуттю. Вперше зле екс-чиновнику стало, коли він був у Греції після смерті брата.

– 10 вересня, коли я вийшов із машини, я знепритомнів і впав, – розповів він в інтерв’ю українському телеканалу.

Шокін додав, що лікарі врятували його після двох зупинок серця. За словами екс-генпрокурора, в реанімації він перебував вісім діб.

– Я не міг ходити, вчився там ходити заново, – сказав Шокін.

Згодом у лікарні Відня лікарі повідомили колишньому чиновнику, що в його організмі вміст ртуті складає 9,7%, що в п’ять разів перевищує максимальну норму.

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Шокін заявив, що розглядає одну з версій про причетність до свого отруєння віце-президента США Джо Байдена.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора України.