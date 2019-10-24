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Факти / Україна / Політика

Верховний суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

Верховний суд відмовив Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора України.

Віктор Шокін

Віктор Шокін має намір через Верховний суд повернутися на посаду генпрокурора. Він вимагає визнати незаконним рішення п’ятого президента України Петра Порошенка про звільнення з посади.

Колегія суддів відмовила Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора.

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Нагадаємо, 16 лютого 2016 року Верховна Рада погодила відставку Шокіна, а через  рік він подав до суду позов щодо відновлення на посаді, але навесні 2017 року Вищий адміністративний суд його відхилив.

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