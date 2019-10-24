Верховний суд відмовив Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора України.

Віктор Шокін має намір через Верховний суд повернутися на посаду генпрокурора. Він вимагає визнати незаконним рішення п’ятого президента України Петра Порошенка про звільнення з посади.

Колегія суддів відмовила Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора.

Читайте: Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Нагадаємо, 16 лютого 2016 року Верховна Рада погодила відставку Шокіна, а через рік він подав до суду позов щодо відновлення на посаді, але навесні 2017 року Вищий адміністративний суд його відхилив.