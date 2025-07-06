Трамп не залишить Україну без зброї, це для нього особиста історія – Клімкін

Пауза в постачанні допомоги Україні від США має тимчасовий характер і зумовлена внутрішньополітичними мотивами.

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

Клімкін – про допомогу Україні від США

Ексміністр зазначив, що перегляд озброєння стосується не тільки України.

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Американці переглядають стратегічні концепції та наявність під них зброї, хоча Україна є особливим випадком через стан війни з ядерною державою.

Клімкін пояснив, що на рішення впливає безпосередньо внутрішня політика США.

Крім того, Трампу важливо, щоб усі розуміли персональний характер його рішень щодо постачання зброї Україні.

Попри болісність ситуації для України, ексміністр висловив впевненість у продовженні американської підтримки.

— Я думаю, в перспективі Трамп не відмовиться від постачання зброї Україні. Скільки її буде і яка вона буде – подивимось, – зазначив Клімкин.

На думку дипломата, пауза у постачанні зброї може бути також для того, щоб показати “хто господар”, адже це дає Трампу додаткові важелі впливу на Україну.

Ексміністр наголосив, що емоційно ця ситуація дуже болісна для України, але закликав не панікувати та розуміти політичні мотиви американського президента.

— У мене таке відчуття, що Трамп вийде на постачання зброї. Всієї чи ні, але без зброї він нас не залишить. Це для нього особиста історія, – підсумував Клімкін.

Нагадаємо, що 2 липня Politico та NBC News із посиланням на обізнані джерела заявили, буцімто Пентагон заявив про тимчасове припинення постачання деяких видів озброєнь для України, зокрема ракет для ППО.

У США заявили, що ця затримка триватиме до завершення внутрішнього аналізу потреб армії США.

Якщо ж виявиться, що певні типи зброї є критично необхідними для оборони інших регіонів, пауза може затягнутися.

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