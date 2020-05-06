1,4 млн людей у світі можуть померти від туберкульозу через карантин

Близько 1,4 млн осіб у світі можуть померти від туберкульозу через обмежувальні заходи, введені в рамках боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в дослідженні, яке було проведено партнерством зупиніть туберкульоз разом з Імперським коледжем Лондона і університетом Джона Хопкінса.

Воно було складено на основі даних про те, як країни, де зафіксовано найбільшу кількість випадків Covid-19, в умовах ізоляції діагностують туберкульоз і лікують його.

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У період 2020-2025 років у 6,3 млн осіб може розвинутися туберкульоз. Смерть 1,4 млн осіб погіршить ситуацію в цій області до показників 5-8-річної давності.

Виконавчий директор зупиніть туберкульоз Лючиця Діціу нагадала, що хвороба супроводжувала людство протягом тисячоліть.

– 100 років у нас була вакцина, і у нас в процесі розробки дві-три потенційних вакцини. Нам потрібно до 2027 року вакцинувати півмільярда людей, а ми в подиві дивимося на коронавірус, якому 120 днів, і проти якого в розробці 100 вакцин. Так що я думаю, цей Світ, вибачте мій французький, облажався, – сказала вона.

За її словами, факт того, що світ відкотитися до цифр 2013 року є нездатністю контролювати ситуацію.

Вона закликала вчених, які створюють вакцину проти коронавірусу не забувати про інші хвороби.

– У нас немає вакцини від туберкульозу, у нас немає вакцини від ВІЛ, у нас немає вакцини від малярії і всього іншого. Туберкульоз-найстаріша хвороба, – сказала вона.

Нагадаємо, завідуюча відділом координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлєєва заявила, що досвід медиків у боротьбі з туберкульозом може бути використаний для протидії поширенню коронавірусу в Україні.