На коронавірус захворів особистий стюард Трампа

Інфікованого коронавірусом виявили в оточенні президента США Дональда Трампа.

Захворів службовець військово-морського флоту, який виконує роль особистого стюарда глави Білого дому.

Стюарди виконують в Білому домі різні функції, також відповідають за харчування президента і надають послуги камердинера.

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Після того, як Трамп дізнався про це, він з віце-президентом здав тести на коронавірус, вони показали негативний результат.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року.