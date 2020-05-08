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Факти / Світ

В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1: є загиблі, 13 людей постраждали

В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1, у результаті якою двоє людей загинули, ще 13 отримали поранення.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 км приблизно за 50 км на схід від столиці країни Тегерана на кордоні з провінцією Мазендеран.

За словами глави кризового штабу Ісмаїла Наджара, сейсмологи нарахували 20 поштовхів. Найсильніший афтершок становив 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

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Як повідомили рятувальники, більшість постраждалих — в Тегерані і місті Гілаванд. Вони травмувалися, коли намагалися врятуватися.

Землетрус призвів до перебоїв зі зв’язком і електрикою. У постраждалих провінціях розгорнуті евакуаційні центри.

Раніше Факти ICTV писали, що потужний землетрус стався біля берегів Японії.

Джерело: Mehr

Фото: Maruf Ataiye

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