В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1, у результаті якою двоє людей загинули, ще 13 отримали поранення.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 км приблизно за 50 км на схід від столиці країни Тегерана на кордоні з провінцією Мазендеран.

За словами глави кризового штабу Ісмаїла Наджара, сейсмологи нарахували 20 поштовхів. Найсильніший афтершок становив 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

دو زمین لرزه دماوند و تهران را لرزاند

ساعت ۲۳.۳۰ دقیقه دیشب و حوالی ۵۰ دقیقه بامداد امروز این زمین لرزه‌ها رخ داد که زلزله دوم شدت بیشتری داشت.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه اول بدین شرح است:

بزرگی : ۲.۹

محل وقوع : دماوند، تهران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۲۳:۳۰:۱۶.۴ pic.twitter.com/y2GtWbSR9s — Maruf Ataiye (@Marufataiye) May 7, 2020

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Як повідомили рятувальники, більшість постраждалих — в Тегерані і місті Гілаванд. Вони травмувалися, коли намагалися врятуватися.

مهدی از رودهن این ویدیوی دوربین مداربسته را فرستاده و گفته بعد از زلزله به همراه خانواده به طبقه همکف (که مهدکودکشان است و به دلیل کرونا مدتیست تعطیل است) رفته بود که در صورت تکرار زمین‌لرزه بتوانند از ساختمان خارج شوند.

این تصاویر دوربین مداربسته هنگام بزرگترین پس‌لرزه‌ است pic.twitter.com/vsjoLpzaTF — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 8, 2020

Землетрус призвів до перебоїв зі зв’язком і електрикою. У постраждалих провінціях розгорнуті евакуаційні центри.

Раніше Факти ICTV писали, що потужний землетрус стався біля берегів Японії.

Джерело: Mehr

Фото: Maruf Ataiye