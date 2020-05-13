Чверть мільярда людей постраждає: ООН готується до голоду після пандемії

Всесвітня продовольча програма ООН прогнозує, що через пандемію коронавірусу безліч людей постраждає від голоду через гуманітарну катастрофу.
Згідно з останніми розрахунками, чверть мільярда жителів планети вже цього року можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки коронавірусу.
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Поки ВПП ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства у найбільш уразливих країнах.
Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що в КНДР існує небезпека виникнення спалаху коронавірусу і нестачі продовольства.