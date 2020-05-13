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Факты / Мир

Четверть миллиарда людей пострадает: ООН готовится к голоду после пандемии

Всемирная продовольственная программа ООН прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса множество людей пострадает от голода из-за гуманитарной катастрофы.

Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий коронавируса.

Читайте: Библейских масштабов: пандемия коронавируса может спровоцировать голод в мире

Пока ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в КНДР существует опасность возникновения вспышки коронавируса и недостатка продовольствия.

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