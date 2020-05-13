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Факти / Світ / Росія

Коронавірус у РФ: росіяни стали частіше помирати від алкоголю

Смертність у Росії від захворювань, пов’язаних зі зловживанням алкоголем, під час пандемії коронавірусу різко зросла, про що заявив у Держдумі міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко.

– На жаль, у цей період роль алкоголю в структурі смертності почала зростати, – зазначив чиновник.

На його думку, щоб змінити ситуацію, необхідно скоротити споживання алкоголю, зокрема через введення заборони на продаж спиртних напоїв до 21 року.

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– Шлях до скорочення смертності, захворюваності – саме шлях скорочення споживання алкоголю, – додав міністр.

Мурашко нагадав, що у Росії смертність серед чоловіків після 18 років різко зростає, “коли більш вільне життя настає”.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про пом’якшення карантину у країні з 12 травня, хоча 11 травня РФ вийшла на третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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