У Берліні на акції протесту постраждали 5 поліцейських

У Берліні п’ятеро співробітників поліції отримали травми на акціях протесту, пов’язаних з обмеженнями щодо коронавірусу.

У суботу в численних демонстраціях в Берліні участь взяли близько тисячі осіб.

– В цілому більше 300 людей були затримані і було розпочато відповідні виробництва про порушення громадського порядку і кримінальні виробництва через порушення розпоряджень щодо обмежувальних заходів відповідно до закону про інфекційний захист, – повідомляє поліція міста.

Крім іншого, виписали штрафи за опір співробітникам правоохоронних органів, напад із застосуванням сили, образу, порушення закону про проведення громадських зібрань, порушення громадського порядку групою і тілесні ушкодження.

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Двоє учасників акцій були доставлені в поліцейські ділянки.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів час від часу в містах Німеччини проходять акції протесту проти обмежувальних заходів, введених через коронавірус.

Так, 9 травня на вулиці вийшли тисячі людей в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні і в Штутгарті.