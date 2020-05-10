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Мітинги проти карантину пройшли у Німеччині

У Німеччині у чотирьох великих містах відбулися протести проти карантину.

9 травня на вулиці вийшли тисячі людей у Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті.

Масштабний протест вийшов у Штутгарті. Організатором заходу була організація Інакомислення. Учасники акції дотримувалися протиепідемічних обмежень, заявляють у поліції.

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У центрі Берліна мітинг не санкціонувала влада. Поліція затримала кілька десятків людей за недотримання правил карантину.

У Мюнхені на мітинг вийшло 3 тис. людей. Поліція дозволила мітинг.

Мітинг у Франкфурті-на-Майні був несанкціонованим. Понад 500 людей пройшлися центром міста. Поліція затримала кількох порушників карантину, які не дотримувались соціальної дистанції.

Як писали Факти ICTV, відповідно до результатів опитування КМІСу, 54% українців більше бояться економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж самої епідемії коронавірусу.

Фото: dreamstime

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