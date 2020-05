Мітинги проти карантину пройшли у Німеччині

У Німеччині у чотирьох великих містах відбулися протести проти карантину.

9 травня на вулиці вийшли тисячі людей у Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті.

Масштабний протест вийшов у Штутгарті. Організатором заходу була організація Інакомислення. Учасники акції дотримувалися протиепідемічних обмежень, заявляють у поліції.

У центрі Берліна мітинг не санкціонувала влада. Поліція затримала кілька десятків людей за недотримання правил карантину.

У Мюнхені на мітинг вийшло 3 тис. людей. Поліція дозволила мітинг.

In cities across #Germany on Saturday, tens of thousands have taken to the streets to protest the corona lockdowns that Merkel and her Govt have imposed on the country.

Protests took place in Munich, Berlin, Frankfurt, and Cologne. #Berlin Saturday

— Robert Kearney (@Robkearney1981) May 10, 2020