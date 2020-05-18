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Факти / Світ

У Лондоні заарештували 19 учасників акції проти карантину

У лондонському Гайд-парку правоохоронці заарештували 19 людей, що влаштували протестну акцію проти карантинних обмежень.

Вони виступили проти дій уряду та ігнорували неодноразові прохання розійтися.

Арешти мітингувальників відбулися через навмисне порушення правил соціального дистанціювання.

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Окрім затриманих, ще 10 осіб ще оштрафували.

До слова, лада Великої Британії дозволила проводити спортивні та культурні заходи без глядачів вже з 1 червня.

Джерело: Evening Standart

Фото: Dreamstime

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