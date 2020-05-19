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Факти / Світ

США вийдуть із ВООЗ: Трамп пригрозив організації та дав їй 30 днів “на реформи”

США переглянуть членство у Всесвітній організації охорони здоров’я, якщо організація не візьме на себе зобов’язання щодо “істотних покращень” у найближчі 30 днів.

Про це йдеться в листі президента США Дональда Трампа гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

Громадяни США не повинні фінансувати організацію, яка “явно не служить інтересам Америки”, написав Трамп у листі.

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Американський лідер звинуватив ВООЗ в ігноруванні попереджувальних ознак коронавірусу і заявив, що чекає демонстрації “незалежності організації від Китаю”.

До речі, раніше Трамп заявив, що ВООЗ є “маріонеткою Китаю” і допомогала Пекіну поширювати дезінформацію про коронавірус.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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