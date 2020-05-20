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Маски, скринінг і пластикові перегородки: як Південна Корея поновлює навчання у школах

У Південній Кореї відновили роботу школи. Першими на навчання вийшли старшокласники, а учні молодших класів вийдуть на заняття у червні.

Однак аби увійти в школу, їм потрібно буде перевірити свою температуру, продезінфікувати руки і надіти маску.

Якщо випадок коронавірусу підтверджується в школі, вона негайно перемикається на онлайн-класи.

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У деяких школах встановлені пластикові перегородки на стійках кожного учня.

Країна здійснює поетапне повернення до класної кімнати – всі учні країни в кінцевому підсумку повернуться в школу до 8 червня.

Органи охорони здоров’я Південної Кореї в середу повідомили про 32 нові випадки за 24-годинний період, вперше щоденний стрибок перевищив 30 за тиждень.

Джерело: ВВС

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