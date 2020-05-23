Лідер автопрокату Hertz оголосив про банкрутство через коронавірус

Американська компанія автопрокату Hertz оголосила про банкрутство через коронавірус та запроваджений карантин.

Вона працювала у цьому бізнесі з 1918 року.

На початку року компанія мала 568 тис. авто і 12,4 тис. корпоративних і франчайзингових локацій по всьому світу. Третина таких місць знаходиться в аеропортах.

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Наприкінці березня Hertz мала боргових зобов’язань на $18,8 млрд. $14,4 млрд забезпечують її транспортні засоби.

Більшість авто банки заберуть і продадуть з аукціонів, що може вплинути на зниження цін на вторинному ринку в США і Європі.

– Вплив коронавірусу на попит на поїздки був раптовим і драматичним, що призвело до різкого зниження виручки та майбутніх замовлень компанії, – говориться в заяві компанії.

За 102-річну історію компанія пережила Велику депресію, зупинку виробництва автомобілів у США, Другу світову війну та зміни цін на нафту.

Нагадаємо, авіакомпанія Virgin Australia збанкрутувала на тлі коронавірусної кризи.

Авіаперевізник займає приблизно 31% ринку авіаперевезень в Австралії.