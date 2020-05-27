PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти, а діалогу між Євросоюзом та Москвою необхідно надати нові імпульси.

За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права необхідно називати своїми іменами. Тому політика санкцій буде зберігатися, поки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

– Якщо не буде прогресу в Мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам, – наголосила Меркель.

Читайте: РФ не зможе добудувати Північний потік-2 через брак технологій – міністр енергетики США

Раніше голова правління Нафтогаз України Андрій Коболєв повідомив, що Україна обговорює із США, як остаточно поховати Північний потік-2.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка