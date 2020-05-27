Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що політику санкцій щодо Російської Федерації необхідно зберегти, а діалогу між Євросоюзом та Москвою необхідно надати нові імпульси.

За словами Меркель, порушення фундаментальних правил міжнародного права необхідно називати своїми іменами. Тому політика санкцій буде зберігатися, поки не буде прогресу у вирішенні питання конфлікту на Донбасі.

– Якщо не буде прогресу в Мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій. З іншого боку, головування в ЄС дає нам можливість надати нові імпульси відносинам, – наголосила Меркель.

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