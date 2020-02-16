РФ не зможе добудувати Північний потік-2 через брак технологій – міністр енергетики США

Росія не зможе добудувати Північний потік-2, оскільки у неї немає необхідних технологій.

Таку думку висловив міністр енергетики США Ден Бруєтт.

На твердження РФ про те, що Газпром зіштовхнеться з невеликою затримкою у зв’язку із санкціями США, міністр відповів, що це буде дуже велика затримка.

Крім того, він зауважив, якщо Росія що-небудь вигадає для добудови газопроводу, то США розглянуть додаткові заходи.

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Міністр також прокоментував варіант, якщо РФ вдасться знайти нові технології для добудови Північного потоку-2:

– Якщо вони розроблять технології, то побачимо, що вони робитимуть. Але я не думаю, що це буде так само легко, як сказати: дивіться, ми вже майже впорались, ми практично завершили, – сказав Бруєтт.

Раніше Кремль назвав санкції США проти російських оборонних підприємств “сплеском русофобії”.