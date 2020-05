У США під час протестів в Міннеаполісі група людей напала на жінку в моторизованому інвалідному візку.

Натовп людей наносила їй удари і розпилювала піну з вогнегасників в обличчя. Хтось почав кричати, що у жінки ніж. Також був момент, коли жінка намагалася схопити кошик з продуктами, але її обхопили за шию.

Також вона додала, що по голові їй кілька разів завдали удари, а потім обікрали. За її словами, вона намагалася запобігти грабіж.

This JENNIFER IS THAT ENOUGH lady grabbed a knife, hopped on an electric wheelchair, and drove prepared to lay her life down for her local target

The weirdest part is….she can walk just fine?!?

????????????

pic.twitter.com/PseZgIbBCB

— Daniel Bostic (@debostic) May 28, 2020