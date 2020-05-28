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Факти / Світ

Розпилювали піну з вогнегасників в обличчя: в США побили жінку в інвалідному кріслі

У США під час протестів в Міннеаполісі група людей напала на жінку в моторизованому інвалідному візку.

Натовп людей наносила їй удари і розпилювала піну з вогнегасників в обличчя. Хтось почав кричати, що у жінки ніж. Також був момент, коли жінка намагалася схопити кошик з продуктами, але її обхопили за шию.

– Я мирно протестувала. Вони напали на мене спереду і ззаду, – сказала жінка.

Також вона додала, що по голові їй кілька разів завдали удари, а потім обікрали. За її словами, вона намагалася запобігти грабіж.

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Однак є докази, що вона нападала на людей з ножем. Також на відео видно, що вона встала з коляски і пішла, а потім повернулася назад.

До речі, це все відбувалося під час протестів, викликаних смертю Джорджа Флойда, поки він був під вартою в поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що Джордж Флойд помер внаслідок жорстокого затримання поліцейськими.  Нині ФБР розслідує смерть афроамериканця, а двох співробітників поліції заарештували.

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