Болгарія планує накласти вето на останній пакет санкцій ЄС проти Росії, оскільки окремі обмеження можуть негативно вплинути на економіку країни. Водночас Софія не блокуватиме спільні рішення Євросоюзу щодо України.

Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Як пише Reuters із посиланням на прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева, у понеділок ЄС розширив санкційний список, додавши до нього 34 фізичні особи та 47 організацій.

Обмеження стосуються, зокрема, представників російського військово-промислового комплексу, компаній і структур, пов’язаних із тіньовим флотом нафтогазових танкерів РФ, а також осіб, причетних до політичного втручання. До списку також увійшли діячі російської православної церкви.

Зараз дивляться

– Існує значний ризик для роботи Лукойлу, — сказав Радев журналістам перед засіданням Європейської ради в Брюсселі.

Він мав на увазі російську нафтову компанію, яка є одним із найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним нафтопереробним заводом країни в Бургасі.

– Ми хочемо, щоб його виключили зі списку, — заявив Радев.

За його словами, санкції також можуть спричинити перебої з постачанням запчастин для метро Софії та добрив.

– Усі ці питання мають бути розглянуті керівними органами ЄС, — наголосив він.

Крім того, прем’єр-міністр заявив, що Болгарія не підтримує санкції проти високопоставлених представників російської православної церкви.

– Ця війна вже вийшла за межі окопів. Вона зачепила економіку, енергетику, культуру та спорт, а тепер може поглинути й релігію, — сказав Радев.

Водночас він підкреслив, що Болгарія не перешкоджатиме спільним рішенням ЄС щодо України.

– Ми підтримаємо переговорний процес щодо вступу України до ЄС, — заявив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 червня, Європейська рада ухвалила пакет обмежувальних заходів для протидії агресивній війні Росії проти України, її гібридній діяльності та систематичному нехтуванню міжнародним правом, зокрема правами людини.

Варто зазначити, що список санкцій було розширено ще на 34 фізичні особи та 47 організацій.

Водночас Болгарія заявила, що не підтримає 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через включення до нього патріарха РПЦ Кирила.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.