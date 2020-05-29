США припиняють співпрацю з ВООЗ – Трамп

Сполучені Штати Америки призупиняють відносини з ВООЗ.

Про це на прес-конференції заявив президент США Дональд Трамп.

Він звинуватив ВООЗ у тому, що Китай і далі ухиляється від відповідальності за створення умов для світової пандемії Covid-19.

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Усі американські кошти із Всесвітньої організації охорони здоров’я перенаправлять до інших організацій.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/rHkqoxJLHU — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020

Нагадаємо, 29 травня Дональд Трамп підписав указ проти цензури в соцмережах, який дозволить американцям відстоювати свої право на свободу слова у інтернеті у судовому порядку. Раніше відповідальність за порушення цього права несли лише ЗМІ.

Указ став відповіддю на дії соцмережі Twitter, яка поставила відмітку “неправдива інформація” на твіт Дональда Трампа, що стало першим таким прецедентом в історії США.