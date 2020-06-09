Михайло Єфремов вживав кокаїн перед аварією – ЗМІ

У крові російського актора Михайла Єфремова, який потрапив у Москві в ДТП, виявлені наркотики – кокаїн і канабіноїди.

Результати тестів опублікували російські ЗМІ.

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Також результати тестування на алкоголь показали, що в момент ДТП у нього було сп’яніння середнього ступеню – 1,2 проміле (0,35 – допустима норма).

П’яне ДТП в центрі Москви

8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані спровокував смертельне ДТП у центрі Москви.

Позашляховик Jeep Grand Cherokee, за кермом якого був актор, протаранив фургон Lada.

Водій Жигулів Сергій Захаров вночі помер у лікарні. У нього залишилися дружина, двоє дітей і літня мати. Останній раз він бачився з ними 7 червня.

Московська поліція затримала актора. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Єфремов відомий п’яними витівками -раніше він виходив виступати п’яним та влаштовував бійки з поліцією.

Джерело: 112