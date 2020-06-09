Михаил Ефремов употреблял кокаин перед аварией — СМИ

В крови российского актера Михаила Ефремова, который попал в Москве в ДТП, обнаружены следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

Результаты тестов опубликовали российские СМИ.

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Также результаты тестирования на алкоголь показали, что в момент ДТП у него было опьянение средней степени — 1,2 промилле (0,35 — допустимая норма).

Пьяное ДТП в центре Москвы

8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был актер, протаранил фургон Lada.

Водитель Жигулей Сергей Захаров ночью скончался в больнице. Остались жена, двое детей и пожилая мать. Последний раз он виделся с ними 7 июня.

Московская полиция задержала актера. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов известен пьяными выходками — ранее он выходил выступать пьяным и устраивал драки с полицией.

Источник: 112