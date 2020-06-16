Армія Північної Кореї попередила, що готова увійти в демілітаризовану зону, яка розділяє дві Кореї.

Ця загроза частково пояснюється тим, що групи перебіжчиків на півдні посилають пропагандистські матеріали на північ.

У вівторок північнокорейські військові заявили, що вивчають план дій, щоб армія перейшла в демілітаризовані зони.

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Генеральний штаб заявив, що він перебуває в стані підвищеної готовності і готовий швидко і ґрунтовно виконати будь-які рішення уряду.

На вихідних сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Чжон сказала, що наказала армії підготуватися до цього кроку.

Що таке демілітаризована зона

Північна і Південна Корея розділені так званою демілітаризованою зоною – буфером уздовж кордону, яка розділяла дві країни після війни в Кореї в 1950-х роках.

Протягом десятиліть тут відбувалися періодичні перестрілки, пагони північнокорейських солдатів і мирні переговори для ослаблення напруженості. З півдня це навіть туристичний напрямок.