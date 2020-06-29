Реальність така, що на глобальному рівні до закінчення пандемії Covid-19 ще дуже далеко, заявив на прес-конференції диретор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

– Хоча багато країн добилися певного прогресу, глобальна пандемія насправді прискорюється. Ми всі в цьому надовго, – зазначив він.

За його словами, багато країн вжили безпрецедентних заходів для придушення передачі вірусу і порятунку життів, але вони не змогли повністю зупинити поширення хвороби.

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Гебреісус сказав, що в деяких країнах нині спостерігається спалах нових випадків після того, як вони почали послаблювати карантин.

Коронавірус у світі 29 червня

У світі вже понад 10 млн людей заразилися коронавірусом. Жертвами Covid-19 стали 500 тис. хворих.

США лідери і за кількістю хворих, і за кількістю померлих – 2 548 996 і 125 763 відповідно.

Водночас Китай, звідки поширився вірус, запровадив новий карантин у провінції, яка оточує столицю Пекін. Там спостерігається новий спалах.

Джерело: WHO