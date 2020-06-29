Іран видав ордер на арешт Дональда Трампа

В Ірані підготували ордер на арешт Дональда Трампа та ще 35 військових та політиків США.

Їх звинувачують у тероризмі та вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані.

Іранський прокурор Алі Мехр пообіцяв, що переслідування Дональда Трампа триватимуть і після завершення його терміну президента.

У заяві прокурора також йшлося про те, що він здійснив запит в Інтерпол із вимогою посприяти у затриманні 45-го президента США.

Згідно з оновленою інформацією, Інтерпол відмовив офіційному Тегерану, оскільки не здійснює жодних дій, пов’язаних із політичним переслідуванням.

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Вбивство Касема Сулеймані

Касема Сулеймані – видатний іранський генерал-майор (лейтенант – посмертно), служив у Корпусі вартових Ісламської революції. Вважається можливим засновником коаліції Росія–Сирія–Іран–Ірак, що ворогує із США.

Сулеймані загинув внаслідок потужного ракетного удару неподалік аеропорту в Багдаді (Ірак) 3 січня 2020 року. Його понівечене тіло змогли опізнати лише завдяки каблучці, яку він завжди носив на пальці.

Згодом дипломати США, що авіаудар було нанесено за прямою вказівкою Дональда Трампа.

У відповідь на це було здійснено декілька нападів прихильників генерала на американське посольство у Багдаді.

В Ірані смерть Сулеймані визнали мученицькою та посмертно вручили звання генерал-лейтенанта, а 3 січня стало державним святом – Всесвітнім днем спротиву.

Джерело: ISNA, Aljazeera