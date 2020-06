Президент США Дональд Трамп заявив про наміри підписати указ про захист історико-архітектурних пам’яток.

Про це він заявив на спільній прес-конференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Через вандалізм щодо історичних пам’яток в США відкрито сотні кримінальних справ. Самовільне знищення пам’ятників стало частиною бунтів, пов’язаних із вбивством Джорджа Флойда та рухом Black Lives Matter.

The left is determined to tear down America’s cultural heritage and history.

Not on President @realDonaldTrump‘s watch. pic.twitter.com/HGUifMXZDI

— The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020