Президент США Дональд Трамп заявив про наміри підписати указ про захист історико-архітектурних пам’яток.

Про це він заявив на спільній прес-конференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

– Ми вже маємо закон про захист пам’ятників, однак зараз необхідно зібрати всі аспекти в одному потужному указі. Думаю, що він буде готовий до кінця тижня.

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Через вандалізм щодо історичних пам’яток в США відкрито сотні кримінальних справ. Самовільне знищення пам’ятників стало частиною бунтів, пов’язаних із вбивством Джорджа Флойда та рухом Black Lives Matter.

The left is determined to tear down America’s cultural heritage and history. Not on President @realDonaldTrump‘s watch. pic.twitter.com/HGUifMXZDI — The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020

Незважаючи на це, Трамп нагадав, що за подібні злочини в США можна отримати покарання у вигляді 10 років в’язниці.

– Зараз вони дивляться на (статуї – Ред.) Ісуса Христа, Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Томаса Джефферсона, але запевняю,цього не станеться! Поки я президент, я не допущу цього – попередив Дональд Трамп.

Днями у Нью-Йорку керівництво Американського музею природознавства та мер міста погодили знесення пам’ятника Теодору Рузвельту – 26-му президентові США.

Причиною зносу пам’ятника стали натяки на расизм, тому що президента на коні супроводжують представники індіанського та африканського народів.

Теодор Рузвельт був першим президентом, який запросив до Білого дому представника афроамериканців.

За весь час протестів у США від рук вандалів постраждали десятки пам’ятників відомим постатям в історії країни. Спочатку протестувальники розпочали кампанію із дискредитації пам’ятників работорговцям.

Однак скоро ситуація вийшла з-під контролю, і розгнівані натовпи людей почали скидати пам’ятники президентам США, відкривача Америки Христофора Колумба. Один із лідерів протестувальників виступив за повалення статуй “білого Ісуса Христа”.