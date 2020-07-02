77,93% росіян проголосували за внесення змін до Конституції Росії, які дозволять президенту Володимиру Путіну залишитися в кріслі після нинішнього терміну.

Центральна виборча комісія заявила про обробку 99,9% протоколів.

21,26% громадян Росії проголосували проти конституційних поправок.

За попередніми даними, 68% усіх жителів країни прийшли проголосувати за поправки до Конституції.

Керівник Головного управління з військово-політичних питань Збройних Сил Росії Андрій Картаполов заявив, що більше 99% російських військовослужбовців взяли участь у голосуванні за поправки.

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Обнулення термінів Путіна

Голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ проходило з 25 червня до 1 липня включно.

Головною поправкою є обнулення президентських термінів Путіна, яка дозволить главі Кремля знову балотуватися в 2024 році.

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Кремлівські критики неодноразово заявляли, що голосування буде сфальсифіковано.

Фото: Kremlin.ru