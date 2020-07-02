PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Чорногорії узаконили одностатеві шлюби

Парламент Чорногорії легалізував одностатеві шлюби, підтримавши закон про партнерство осіб однієї статі.

Для ухвалення закону необхідно було отримати 41 голос. За нього проголосували 41 депутат, п’ятеро – були проти.

Законопроект був у парламенті в 2019 році, але не набрав голосів.

Тепер одностатеві пари володіють тими ж правами, що і гетеросексуальні, але без можливості усиновлення дітей.

Читайте: В Алабамі заборонили аборти: покарання – від 10 до 99 років в’язниці

Про ухвалення закону повідомив і президент країни Міло Джуканович.

Він вітає легалізацію одностатевих шлюбів і вважає, що суспільство дорослішає і починає приймати людей з відмінностями.

– Чорногорія стала на крок ближче до найрозвиненіших світових демократій. Коли Чорногорія ухвалила закон про одностатеві шлюби, вона вперше почала регулювати їх законні права, – написав він.

Одностатеві шлюби в Північній Ірландії

Наприкінці 2019 року одностатеві шлюби легалізували в Північній Ірландії. Країна стала останньою у складі Великої Британії, яка узаконила партнерства осіб однієї статі.

Також в цей час у Велика Британії ухвалила закон про права жінок на безпечний аборт.

Джерело: Vijesti

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх