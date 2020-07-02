Парламент Чорногорії легалізував одностатеві шлюби, підтримавши закон про партнерство осіб однієї статі.

Для ухвалення закону необхідно було отримати 41 голос. За нього проголосували 41 депутат, п’ятеро – були проти.

Законопроект був у парламенті в 2019 році, але не набрав голосів.

Тепер одностатеві пари володіють тими ж правами, що і гетеросексуальні, але без можливості усиновлення дітей.

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Про ухвалення закону повідомив і президент країни Міло Джуканович.

Він вітає легалізацію одностатевих шлюбів і вважає, що суспільство дорослішає і починає приймати людей з відмінностями.

– Чорногорія стала на крок ближче до найрозвиненіших світових демократій. Коли Чорногорія ухвалила закон про одностатеві шлюби, вона вперше почала регулювати їх законні права, – написав він.

???????? is one step closer to joining the most developed world democracies! By adopting the Law on Same Sex Life Partnership, ???????? is for the first time regulating the legal rights of same-sex couples! #LGBT@UNHumanRights@EURightsAgency@ILGAEurope — Milo Đukanović (@predsjednik_cg) July 1, 2020

Одностатеві шлюби в Північній Ірландії

Наприкінці 2019 року одностатеві шлюби легалізували в Північній Ірландії. Країна стала останньою у складі Великої Британії, яка узаконила партнерства осіб однієї статі.

Також в цей час у Велика Британії ухвалила закон про права жінок на безпечний аборт.

Джерело: Vijesti