Парламент Чорногорії легалізував одностатеві шлюби, підтримавши закон про партнерство осіб однієї статі.

Для ухвалення закону необхідно було отримати 41 голос. За нього проголосували 41 депутат, п’ятеро – були проти.

Законопроект був у парламенті в 2019 році, але не набрав голосів.

Тепер одностатеві пари володіють тими ж правами, що і гетеросексуальні, але без можливості усиновлення дітей.

Про ухвалення закону повідомив і президент країни Міло Джуканович.

Він вітає легалізацію одностатевих шлюбів і вважає, що суспільство дорослішає і починає приймати людей з відмінностями.

???????? is one step closer to joining the most developed world democracies! By adopting the Law on Same Sex Life Partnership, ???????? is for the first time regulating the legal rights of same-sex couples! #LGBT@UNHumanRights@EURightsAgency@ILGAEurope

— Milo Đukanović (@predsjednik_cg) July 1, 2020