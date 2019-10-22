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Факти / Світ

У Північній Ірландії легалізували аборти і одностатеві шлюби

З 22 жовтня в Північній Ірландії офіційно дозволені аборти одностатеві шлюби.

северная ирландия

Північна Ірландія стала останньою країною в складі Великої Британії, яка легалізувала аборти та одностатеві шлюби.

Відповідні поправки в законодавстві набули чинності опівночі 22 жовтня.

Читайте: В Алабамі заборонили аборти: покарання – від 10 до 99 років в’язниці

Тепер у всій Великій Британії право жінок на безпечний аборт і одностатеві шлюби є законними.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск засудив аборти та порівняв їх із використанням послуг кілера.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

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