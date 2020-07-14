PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вибори у Білорусі: ЦВК зареєструвала 5 кандидатів, супернику Лукашенка відмовили

Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала п’ять кандидатів для участі в гонці за президентське місце, серед яких і чинний глава країни Олександр Лукашенко.

Водночас вона відмовила у реєстрації кандидату, банкіру Віктору Бабарику, якого вважали головним конкурентом Лукашенка.

Станом на 14 липня у виборах президента Білорусі 2020 візьмуть участь:

  • президент Білорусі Олександр Лукашенко;
  • екс-депутат Ганна Канопацька;
  • глава партії БСДГ Сергій Черечень;
  • співголова об’єднання Говори правду Андрій Дмитрієв;
  • дружина блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська.

Читайте: У Білорусі затримали кандидата в президенти і його сина

До речі, причиною відмови Віктору Бабарику стали нібито його протиправна діяльність і незаконне отримання доходів, які він не вказав у декларації. Також кандидат користувався допомогою іноземної держави.

ЦВК також не зареєструвала екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало. Кандидат не зібрав необхідні 100 тис. достовірних підписів за його висунення.

Вибори у Білорусі

Попри на пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

Їх дату визначила Палата представників Національних зборів (нижня палата парламенту) Білорусі на позачерговому засіданні.

Джерело: Центральна комісія Республіки Білорусь, Интерфакс-Запад

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка