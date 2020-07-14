Вибори у Білорусі: ЦВК зареєструвала 5 кандидатів, супернику Лукашенка відмовили

Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала п’ять кандидатів для участі в гонці за президентське місце, серед яких і чинний глава країни Олександр Лукашенко.

Водночас вона відмовила у реєстрації кандидату, банкіру Віктору Бабарику, якого вважали головним конкурентом Лукашенка.

Станом на 14 липня у виборах президента Білорусі 2020 візьмуть участь:

президент Білорусі Олександр Лукашенко;

екс-депутат Ганна Канопацька;

глава партії БСДГ Сергій Черечень;

співголова об’єднання Говори правду Андрій Дмитрієв;

дружина блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська.

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До речі, причиною відмови Віктору Бабарику стали нібито його протиправна діяльність і незаконне отримання доходів, які він не вказав у декларації. Також кандидат користувався допомогою іноземної держави.

ЦВК також не зареєструвала екс-главу Парку високих технологій Валерія Цепкало. Кандидат не зібрав необхідні 100 тис. достовірних підписів за його висунення.

Вибори у Білорусі

Попри на пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

Їх дату визначила Палата представників Національних зборів (нижня палата парламенту) Білорусі на позачерговому засіданні.

Джерело: Центральна комісія Республіки Білорусь, Интерфакс-Запад