Microsoft передумала купувати TikTok через Трампа – ЗМІ

Американська компанія Microsoft зупинила переговори щодо придбання китайської соціальної мережі TikTok.

За даними The Wall Street Journal, робили це після заяви президента США Дональда Трампа, що він не підтримує таку угоду.

Голова Білого дому побоюється, що соцмережа збиратиме дані про американських користувачів і передаватиме їх китайській владі.

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Заява Трампа вже змусили компанію ByteDanc відкрити свій офіс у США, де за три роки працюватимуть 10 тис. людей.

TikTok можуть заборонити у США

Сполучені Штати Америки планують заборонити використання соціальної мережі TikTok. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео 7 липня.

Китайська компанія ByteDanc збирає дані про користувачів та не може гарантувати їх безпеку.

Джерело: The Wall Street Journal