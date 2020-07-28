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У Єгипті п’ятеро блогерів опинилися у в’язниці через відео в Instagram і TikTok

У Єгипті до двох років позбавлення волі засудили п’ятьох дівчат-блогерів.

Їх визнали винними в торгівлі людьми і пропаганді аморальності. Дівчат зобов’язали заплатити також штраф. Кожній доведеться віддати по 300 тис. Єгипетських фунтів ($ 18, 7 тис.)

20-річну Ханін Хоссам суд засудив до позбавлення волі за те, що вона пропонувала дівчатам знайомитися з чоловіками через відеододаток. За це вона отримувала грошову винагороду.

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Її подругу Маваду Аль-Адхам звинуватили в тому, що вона поширювала непристойні відео і фото на своїх сторінках в Instagram та TikTok.

 

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Публикация от موده الادهم – Mawada Eladhm (@mawada_eladhm)

Трьох дівчат суд визнав винними в тому, що вони допомагали своїм подругам вести ці акаунти.

Нещодавно на Гаваях заарештували туриста із США. Він замість дотримання карантину опублікував серію пляжних фотографій Instagram. Турист порушив обов’язковий 14-денний карантин, введений на острові через пандемію Covid-19.

Джерело: Sky News

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