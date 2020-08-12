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Сергій Міхалок відреагував на протести в Білорусі

Відомий білоруський співак Сергій Міхалок, один із засновників гурту Ляпіс Трубецкой, висловив свою думку щодо протестів у Білорусі.

Про події нещодавніх днів, які розпочалися після чергових президентських виборів, музикант опублікував у соцмережах кліп Родны край на пісню Brutto. На відео немає супровідного тексту, лише представлений відеоряд.

Читайте: Не шкодуй мене – бий! У Білорусі розпочалися масові акції протесту

Сам трек увійшов до однойменного другого альбому, який був презентований ще п’ять років тому.

Прихильники співака вимагали від нього реакції на протести у Білорусі, були незадоволені мовчанням та писали гнівні коментарі. Після цього Сергій Міхалок опублікував кліп.

Протести у Білорусі

Після чергових виборів президента, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко, розпочалися масові протести у Білорусі.

За три дні вже затримали близько 6 тис. осіб. Проти мітингувальників застосовують сльозогінний газ, гумові кулі, а правоохоронні органи силою розганяють людей на акціях протесту. Вже одна людина загинула.

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