Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі

Влада Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку білорусів, які постраждали під час протестів у країні.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

#Lithuania has decided to allocate financial aid to support the treatment of those injured during the recent brutalities in #Belarus.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020