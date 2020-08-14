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Литва виділить фінансову допомогу постраждалим у протестах в Білорусі

Влада Литви ухвалила рішення про виділення коштів на підтримку білорусів, які постраждали під час протестів у країні.

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

– Литва вирішила виділити фінансові кошти для надання допомоги постраждалим під час недавніх протестів у Білорусії, – написав він у Twitter.


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Литва засудила насильство у Білорусі

13 серпня Польща, Естонія, Латвія та Литва підписали спільну заяву, в якій засудили побиття та жорстокі затримання протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі.

Влада країн закликала звільнити утримуваних учасників протестів у Білорусі.

Для пошуку рішення, яке б задовольнило обидві сторонни, європейські країни запропонували своє посередництво.

Фото: Tut.by

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