Литва выделит финансовую помощь пострадавшим в протестах в Беларуси

Власти Литвы приняли решение о выделении средств в поддержку белорусов, пострадавшим в ходе протестов в стране.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

#Lithuania has decided to allocate financial aid to support the treatment of those injured during the recent brutalities in #Belarus.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020