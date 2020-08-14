Литва выделит финансовую помощь пострадавшим в протестах в Беларуси

Власти Литвы приняли решение о выделении средств в поддержку белорусов, пострадавшим в ходе протестов в стране.
Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
— Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии, — написал он в Twitter.
#Lithuania has decided to allocate financial aid to support the treatment of those injured during the recent brutalities in #Belarus.
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020
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Литва осудила насилие в Беларуси
13 августа Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали совместное заявление, в котором осудили избиения и жестокие задержания протестующих в Минске и других городах Беларуси.
Власти стран призвали освободить удерживаемых участников протестов в Беларуси.
Для поиска решения, которое бы удовлетворило обе стороны, европейские страны предложили свое посредничество.
Фото: Tut.by