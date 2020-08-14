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Факты / Мир

Литва выделит финансовую помощь пострадавшим в протестах в Беларуси

Власти Литвы приняли решение о выделении средств в поддержку белорусов, пострадавшим в ходе протестов в стране.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

— Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии, — написал он в Twitter.


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Литва осудила насилие в Беларуси

13 августа Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали совместное заявление, в котором осудили избиения и жестокие задержания протестующих в Минске и других городах Беларуси.

Власти стран призвали освободить удерживаемых участников протестов в Беларуси.

Для поиска решения, которое бы удовлетворило обе стороны, европейские страны предложили свое посредничество.

Фото: Tut.by

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