Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв розігнати членів Координаційної ради опозиції мітлами і лопатами.

– Створена так звана чорна сотня для передання влади. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть в черзі. Мітли та лопати у нас є. Ми забезпечимо.

Також він нагадав, що створення альтернативних органів з метою захоплення влади карається законом.

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Також Олександра Лукашенко заявив, що учасники протестів у Білорусі погрожують членам уряду, військовим, міліціонерам і співробітникам спецслужб.

За його словами, владу також непокоять атаки на працівників заводів, фабрик, керівників підприємств. Оскільки їх перед і після робочого дня пропускають через коридор агресивного натовпу. Але він пообіцяв розібратися з протестувальниками.

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Джерело: БЕЛТА