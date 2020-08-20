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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

За одинадцять днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська, перебуваючи у Литві, заявила, що готова стати національним лідером країни та взяти владу у свої руки.

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10:52 - 20 серпня

Литва заборонила в’їзд Олександру Лукашенку та ще 31 білоруському чиновнику.

За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, в список потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію.

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21:58 - 19 серпня

МЗС Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким рекомендується заборонити в’їзд до країни.

Про це в ефірі національного радіо заявив глава відомства Лінас Лінкявічюс.

Загалом у списку перебувають 32 людини, які пов’язані з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до мітингувальників у Білорусі.

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21:53 - 19 серпня

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав протестувальників у Білорусі та їхнього лідера Світлану Тихановську.

У своєму Twitter він закликав владу країни провести чесні вибори.

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21:45 - 19 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив “новий” склад уряду. Про це інформує БелТА.

Прем’єр-міністром залишився Роман Головченко. Також посади продовжили обіймати міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, міністр охорони здоров’я Володимир Каранік.

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21:36 - 19 серпня

У Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.

Про необхідність зміцнення Гродненського напрямку заявив міністр оборони, генерал-майор Віктор Хренін.

– Оперативне командування посилити ракетним дивізіоном Точка, дивізіоном Полонез, загоном безпілотних авіаційних комплексів, засобами ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, – уточнив Віктор Хренін.

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20:36 - 19 серпня

У Мінську тривають протести. Попри погану погоду, люди зібралися у центрі столиці, пише NEXTA Live.

Минск Протест

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19:56 - 19 серпня

ЄС запровадить санкції через розгін мітингувальників у Білорусі проти конкретних осіб.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Йдеться про адресні санкції проти конкретних осіб, без шкоди народу Білорусі, – уточнила вона.

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18:52 - 19 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову звинуватив Німеччину, Францію та Україну у розпалюванні протестів у Білорусі.

У цьому контексті він згадав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та українського президента Володимира Зеленського.

– Попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень – це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває, – зазначив Лукашенко на засіданні Ради безпеки 19 серпня.

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17:49 - 19 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може наважитися на силовий розгін протестів та страйків у Білорусі.

– Лукашенко з останніх сил хапається за владу. Ми вже побачили, що він не боїться крові. Силовий варіант можливий, – заявив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань у коментарі сайту Факти ICTV.

Водночас такий варіант розвитку подій у країні вигідний і для Росії.

– Лукашенко буде послаблений санкціями Заходу і позбавлений підтримки народу. Єдиний варіант – звернутися за допомогою до Москви, – продовжує експерт.

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16:46 - 19 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Держприкордонкомітету країни ретельніше контролювати кордон, а Мінборони – стежити за пересуванням сил НАТО.

За його словами, Держприкордонкомітет має не пропускати до Білорусі бойовиків, зброю і гроші для фінансування протестів.

А Міноборони треба відслідковувати пересування військ НАТО, зокрема на території сусідніх Литви та Польщі, уточнив Лукашенко на засіданні Ради безпеки.

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