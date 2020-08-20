Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
За одинадцять днів протестів затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська, перебуваючи у Литві, заявила, що готова стати національним лідером країни та взяти владу у свої руки.
Литва заборонила в’їзд Олександру Лукашенку та ще 31 білоруському чиновнику.
За словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, в список потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію.
МЗС Литви внесло президента Білорусі Олександра Лукашенка в список осіб, яким рекомендується заборонити в’їзд до країни.
Про це в ефірі національного радіо заявив глава відомства Лінас Лінкявічюс.
Загалом у списку перебувають 32 людини, які пов’язані з фальсифікаціями на виборах і застосуванням сили до мітингувальників у Білорусі.
Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден підтримав протестувальників у Білорусі та їхнього лідера Світлану Тихановську.
У своєму Twitter він закликав владу країни провести чесні вибори.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив “новий” склад уряду. Про це інформує БелТА.
Прем’єр-міністром залишився Роман Головченко. Також посади продовжили обіймати міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, міністр охорони здоров’я Володимир Каранік.
У Міноборони Білорусі заявили про готовність перекинути під Гродно додаткову військову техніку.
Про необхідність зміцнення Гродненського напрямку заявив міністр оборони, генерал-майор Віктор Хренін.
– Оперативне командування посилити ракетним дивізіоном Точка, дивізіоном Полонез, загоном безпілотних авіаційних комплексів, засобами ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, – уточнив Віктор Хренін.
У Мінську тривають протести. Попри погану погоду, люди зібралися у центрі столиці, пише NEXTA Live.
ЄС запровадить санкції через розгін мітингувальників у Білорусі проти конкретних осіб.
Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
– Йдеться про адресні санкції проти конкретних осіб, без шкоди народу Білорусі, – уточнила вона.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову звинуватив Німеччину, Францію та Україну у розпалюванні протестів у Білорусі.
У цьому контексті він згадав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та українського президента Володимира Зеленського.
– Попередити їх (не соромитися) про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень – це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває, – зазначив Лукашенко на засіданні Ради безпеки 19 серпня.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко може наважитися на силовий розгін протестів та страйків у Білорусі.
– Лукашенко з останніх сил хапається за владу. Ми вже побачили, що він не боїться крові. Силовий варіант можливий, – заявив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань у коментарі сайту Факти ICTV.
Водночас такий варіант розвитку подій у країні вигідний і для Росії.
– Лукашенко буде послаблений санкціями Заходу і позбавлений підтримки народу. Єдиний варіант – звернутися за допомогою до Москви, – продовжує експерт.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Держприкордонкомітету країни ретельніше контролювати кордон, а Мінборони – стежити за пересуванням сил НАТО.
За його словами, Держприкордонкомітет має не пропускати до Білорусі бойовиків, зброю і гроші для фінансування протестів.
А Міноборони треба відслідковувати пересування військ НАТО, зокрема на території сусідніх Литви та Польщі, уточнив Лукашенко на засіданні Ради безпеки.