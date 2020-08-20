18:52 -

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову звинуватив Німеччину, Францію та Україну у розпалюванні протестів у Білорусі.

У цьому контексті він згадав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та українського президента Володимира Зеленського.