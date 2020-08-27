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Пенс знову стане віце-президентом в разі перемоги Трампа

Чинний віце-президент США Майк Пенс погодився удруг зайняти цю посаду, якщо на виборах президента переможе Дональд Трамп.

Майк Пенс від республіканців стане кандидатом на пост віце-президента

– За підтримки нашої Республіканської партії і з Божою милістю я смиренно приймаю вашу пропозицію балотуватися і служити як віце-президент Сполучених Штатів, – сказав Пенс.

Він висловив подяку главі держави Дональда Трампа за виявлену йому довіру.

Читайте: Третя спроба і перша жінка: чому Байден обрав Харріс кандидатом у віце-президенти

Віце-президент від демократів

20 серпня Демократична партія США офіційно утвердила кандидатуру Камали Харріс на пост віце-президента США. У разі перемоги Джо Байдена вона стане першою темношкірою жінкою, яка обійме цю посаду у Білому домі.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року.

Джерело: CNN

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