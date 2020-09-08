Китай звинуватив індійські війська в незаконному перетині спірного кордону і у відкритті провокаційних попереджувальних пострілів у по солдатам, які патрулюють територію.

За словами військового представника, китайські охоронці були змушені вдатися до контрзаходів.

Вперше за 45 років тут будуть стріляти, порушуючи угоду, що забороняє використання вогнепальної зброї.

Відносини між двома країнами в останні місяці неухильно погіршуються.

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Згідно з державним інформаційним агентством Global Times, індійські війська незаконно перетнули Лінію фактичного контролю в гірському регіоні Шенпао неподалік від південного берега озера Пангонг Цо.

Цей крок Індії серйозно порушив відповідні домовленості, досягнуті обома сторонами, і викликав напруженість в регіоні.

Угода Індії та Китаю

Угода 1996 року між обома країнами забороняє використання зброї і вибухових речовин на Лінії фактичного контролю, оскільки це спірний кордон, хоча між солдатами і раніше там відбувалися зіткнення.