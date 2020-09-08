Китай обвинил индийские войска в незаконном пересечении спорной границы и в открытии провокационных предупредительных выстрелы в патрулирующих солдатах.

По словам военного представителя, китайские охранники были вынуждены принять контрмеры.

Впервые за 45 лет здесь будут стрелять, нарушая соглашение, запрещающее использование огнестрельного оружия.

Отношения между двумя странами в последние месяцы неуклонно ухудшаются.

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Согласно государственному информационному агентству Global Times, индийские войска незаконно пересекли Линию фактического контроля в горный регион Шенпао недалеко от южного берега озера Пангонг Цо.

Этот шаг Индии серьезно нарушил соответствующие договоренности, достигнутые обеими сторонами, и вызвал напряженность в регионе.

Соглашение Индии и Китая

Соглашение 1996 года между обеими странами запрещает использование оружия и взрывчатых веществ на Линии фактического контроля, так как это спорная граница, хотя между солдатами и раньше там происходили столкновения.